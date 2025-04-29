«ЭкоПронск» открыл экопункт в Касимове

Во вторник, 29 апреля, компания «ЭкоПронск» при поддержке администрации Касимовского муниципального округа запустила новый экопункт для раздельного сбора вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект направлен на повышение эффективности переработки отходов и реализацию задач национального проекта «Экология».

«Еще пять лет назад 99% ценных ресурсов отправлялись на свалки, — отметил директор „ЭкоПронск“ Валерий Матюхин. — Сегодня 80% отходов в регионе сортируется, но даже это не решает проблему. КПД переработки не превышает 50%, потому что сырье, смешанное с пищевыми отходами, невозможно качественно очистить. Раздельный сбор на этапе накопления — это не просто контейнеры, а ключ к экономике замкнутого цикла».

Реклама

С введением новых норм, обязывающих граждан и бизнес разделять отходы, «ЭкоПронск» перешел от локальных инициатив к комплексным решениям. После успешного опыта в Рязани (пункты сбора ВМР и «Эко-дом» с программами экопросвещения) компания выбрала Касимов.

«Администрация округа активно поддерживает проекты, которые совмещают благоустройство и экологическую культуру, — подчеркнул Валерий Матюхин. — Именно здесь мы видим потенциал для тиражирования лучших практик».

Касимовский экопункт — первый в серии объектов, которые появятся в малых городах области.

«Наша цель — сделать раздельный сбор такой же привычкой, как утренний кофе, — особо отметил Валерий Матюхин. — А ещё — превратить старинный Касимов в пример для других городов: здесь чистота улиц и экологическая ответственность идут рука об руку».

Фото: «ЭкоПронск»