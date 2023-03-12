В России с 1 апреля на 3,3% повысятся социальные пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Социальные пенсии получают люди, по разным причинам не заработавшие страховую пенсию по старости. Также её выплачивают инвалидам, детям-сиротам. Фактически, по словам экономиста, это помощь людям от государства.

Осенью прошлого года соцпенсию в России получали 3,5 миллиона жителей. На индексацию потребуется выделить из бюджета 15,57 млрд. рублей.

В 2022 году социальные пенсии повысили дважды — по плану 1 апреля на 8,6% и внепланово на 10% 1 июня.