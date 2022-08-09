Экологи: под Рязанью зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 327 раз

В районе деревни Турлатово под Рязанью 17 июля 2022 года было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в 327 раз. Об этом сообщает группа «Рязань Экология».

Замеры экологи проводили с помощью газоанализатора ГАНК-4. С помощью этого прибора 31 июля выявлены превышения по четырём вредным для человека веществам:

— по акролеину в 16 раз;

— по формальдегиду в 36 раз;

— по диоксиду серы в 73 раза;

— по сероводороду в 354 раза.

Справка по материалам Википедии:

Сероводоро́д (серни́стый водоро́д, сульфи́д водоро́да, дигидросульфи́д) — бесцветный газ со сладковатым вкусом, обеспечивающий характерный неприятный тяжёлый запах тухлых яиц (тухлого мяса). Химическая формула — H2S. Плохо растворим в воде, хорошо — в этаноле. В больших концентрациях ядовит. Инертен.Не токсичен. Используется в химической промышленности для синтеза некоторых соединений, получения элементарной серы, серной кислоты, сульфидов.