Ярославский психиатр рассказал, как военная операция повлияет на россиян

Психиатр-нарколог, когнитивно-поведенческий терапевт Центра доказательной медицины Александр Крылов рассказал порталу 76.ru, что переживаемый стресс из-за военной спецоперации на Украине изменит жизнь общества.

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Он ожидает роста расстройств тревожно-депрессивного спектра: злоупотреблений алкоголем и другими психоактивными веществами, а также обострения уже имеющейся патологии.

«Делайте то, что для вас важно, не забывайте про свои рутинные обязанности», – посоветовал Крылов.

Врач призывает сохранять социальные связи и общение, чтобы успокоиться на фоне новостей и меняющейся жизни. Также он считает полезным ставить перед собой небольшие цели и достигать их.

Крылов рекомендует просматривать новости в определенное специально выделенное время.