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Яндекс Недвижимость: в Рязани в апреле растет объем предложений на вторичном рынке жилья

Алексей Самохин

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в апреле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене. Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,7% — до 142 000 рублей. Небольшой рост медианной цены метра сопровождался увеличением предложения — на 4,3% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.

В Рязани медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 96 000 рублей, увеличившись за месяц на 3,5%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 18,3%. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в апреле, с учетом всех классов и типов комнатности, составила 4,3 млн рублей, а медианная площадь лота в Рязани составляет 47,1 кв. м.

Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+3,4% — до 106 000 рублей), на втором месте — Ростов-на-Дону (+1,8% — до 123 000 рублей), на третьем — Екатеринбург (+1,4% — до 125 000 рублей) и Челябинск (+1,4% — до 99 000 рублей).

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Небольшое снижение цен, близкое к стагнации (до 0,5%), на вторичном рынке зафиксировано только в 2 из 16 российских мегаполисов — в Нижнем Новгороде (-0,5% — до 139 000 рублей) и Красноярске (-0,4% — до 122 000 рублей). Остальные 10 миллионников в течение месяца показали небольшой рост в диапазоне от 0,2% (в Санкт-Петербурге и Омске) до 1% (в Москве).

«В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости. — На фоне стагнации ключевой ставки, которая продолжается уже полгода, собственники начали постепенно повышать цены на свои объекты. Это связано с тем, что ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с дальнейшим сохранением текущего уровня. Также стоит отметить, что рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц — это показатель, который не превышает уровень текущей инфляции».

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1% за месяц — до 359 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,2% — до 214 000 руб./кв. м), Казань (+0,6% — до 186 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (-0,5% — до 139 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+1,4% — до 125 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются в Челябинске (+1,4% — до 99 000 руб./кв. м) и Волгограде (+0,3% — до 96 000 руб./кв. м).

Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России

ГородМедианная цена кв. м в апреле 2025 г., руб.Динамика изменения стоимости кв. м за март — апрель 2025 г. 
Пермь106 0003,4%
Ростов-на-Дону123 0001,8%
Екатеринбург125 0001,4%
Челябинск99 0001,4%
Москва359 0001,0%
Краснодар123 0000,8%
Самара117 0000,6%
Казань186 0000,6%
Воронеж106 0000,5%
Новосибирск122 0000,5%
Уфа121 0000,4%
Волгоград96 0000,3%
Омск106 0000,2%
Санкт-Петербург214 0000,2%
Красноярск122 000-0,4%
Нижний Новгород139 000-0,5%

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