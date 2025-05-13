Яндекс Недвижимость: в Рязани в апреле растет объем предложений на вторичном рынке жилья

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в апреле 2025 года на рынках крупнейших городов страны вторичная недвижимость незначительно выросла в цене. Стоимость квадратного метра готового жилья увеличилась в среднем по миллионникам на 0,7% — до 142 000 рублей. Небольшой рост медианной цены метра сопровождался увеличением предложения — на 4,3% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам.
В Рязани медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 96 000 рублей, увеличившись за месяц на 3,5%. При этом количество доступных предложений увеличилось на 18,3%. Медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке в апреле, с учетом всех классов и типов комнатности, составила 4,3 млн рублей, а медианная площадь лота в Рязани составляет 47,1 кв. м.
Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+3,4% — до 106 000 рублей), на втором месте — Ростов-на-Дону (+1,8% — до 123 000 рублей), на третьем — Екатеринбург (+1,4% — до 125 000 рублей) и Челябинск (+1,4% — до 99 000 рублей).
Небольшое снижение цен, близкое к стагнации (до 0,5%), на вторичном рынке зафиксировано только в 2 из 16 российских мегаполисов — в Нижнем Новгороде (-0,5% — до 139 000 рублей) и Красноярске (-0,4% — до 122 000 рублей). Остальные 10 миллионников в течение месяца показали небольшой рост в диапазоне от 0,2% (в Санкт-Петербурге и Омске) до 1% (в Москве).
Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1% за месяц — до 359 000 руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,2% — до 214 000 руб./кв. м), Казань (+0,6% — до 186 000 руб./кв. м), Нижний Новгород (-0,5% — до 139 000 руб./кв. м) и Екатеринбург (+1,4% — до 125 000 руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 000 рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются в Челябинске (+1,4% — до 99 000 руб./кв. м) и Волгограде (+0,3% — до 96 000 руб./кв. м).
Динамика цен на вторичном рынке в мегаполисах России
|Город
|Медианная цена кв. м в апреле 2025 г., руб.
|Динамика изменения стоимости кв. м за март — апрель 2025 г.
|Пермь
|106 000
|3,4%
|Ростов-на-Дону
|123 000
|1,8%
|Екатеринбург
|125 000
|1,4%
|Челябинск
|99 000
|1,4%
|Москва
|359 000
|1,0%
|Краснодар
|123 000
|0,8%
|Самара
|117 000
|0,6%
|Казань
|186 000
|0,6%
|Воронеж
|106 000
|0,5%
|Новосибирск
|122 000
|0,5%
|Уфа
|121 000
|0,4%
|Волгоград
|96 000
|0,3%
|Омск
|106 000
|0,2%
|Санкт-Петербург
|214 000
|0,2%
|Красноярск
|122 000
|-0,4%
|Нижний Новгород
|139 000
|-0,5%
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