Транспорт и дороги

Износ инфраструктуры наземного электротранспорта в Рязани достиг 81%

Анастасия Мериакри
Фото: администрация Рязани

В Рязани износ инфраструктуры городского наземного электрического транспорта достиг 81%, как указано в программе модернизации общественного транспорта Рязанской области.

Документ детально анализирует текущее состояние транспортной системы региона. В городе функционируют 11 троллейбусных и 20 автобусных маршрутов с регулируемыми тарифами, включая один сезонный маршрут. Также действуют 27 автобусных маршрутов с нерегулируемыми тарифами, обслуживаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

К 2025 году изменился вид регулярных перевозок на регулируемые тарифы по трем маршрутам в рамках ДПРП. Это направлено на повышение регулярности и соблюдение расписания.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров и соблюдения расписания к 2030 году предполагается поэтапный переход на регулируемый тариф. В настоящее время в нормативном состоянии находится 78,8% автобусов.

Отмечается, что в 2025 году регион приобрел 20 новых автобусов среднего класса и не менее 14 троллейбусов в рамках инфраструктурного проекта по обновлению подвижного состава.

