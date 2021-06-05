17.3 C
Рязань
Суббота, 5 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Ивановская «Ласточка» затмила популярностью конкурента из Костромы

Никита Брыкин
- Advertisement -

Поезд «Ласточка» в Ивановской области пользуются большей популярностью, чем его аналог в Костромской области, пишет портал «Kostroma.Today».

Выяснилось, что с января по апрель услугами «Ласточки» из Костромы в Москву и обратно воспользовались 89 тысяч пассажиров.

При этом на «Ласточке» из Иванова до Москвы и обратно за это же время прокатились более 330 тысяч пассажиров.

Подчеркивается, что в Иванове ходит сразу три «Ласточки» в день. Кроме того, цены и время в пути меньше по этому маршруту меньше, чем из Костромы.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,135ЧитателиЧитать
1,530ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]