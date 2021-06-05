Ивановская «Ласточка» затмила популярностью конкурента из Костромы

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Поезд «Ласточка» в Ивановской области пользуются большей популярностью, чем его аналог в Костромской области, пишет портал «Kostroma.Today».

Выяснилось, что с января по апрель услугами «Ласточки» из Костромы в Москву и обратно воспользовались 89 тысяч пассажиров.

При этом на «Ласточке» из Иванова до Москвы и обратно за это же время прокатились более 330 тысяч пассажиров.

Подчеркивается, что в Иванове ходит сразу три «Ласточки» в день. Кроме того, цены и время в пути меньше по этому маршруту меньше, чем из Костромы.