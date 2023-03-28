Ипотечный кредит для семьи: как выбрать и что стоит учитывать

Программа семейной ипотеки с государственной поддержкой рассчитана на те семьи, у которых:

есть ребенок, родившийся в период с 01.01.2018 года по 31.12.2023 года;

усыновлен (удочерен) ребенок, который родился в вышеуказанный период времени;

воспитывается ребенок с инвалидностью;

есть двое и больше несовершеннолетних детей.

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Основные условия кредитования

Программа льготного кредитования была запущена в 2018 году и должна была заканчиваться в 2023 году. Но, учитывая востребованность молодых семей в собственном жилье, в декабре 2022 года на государственном уровне было принято решение о продлении действия семейного кредитования до июля 2024 года. Кроме этого, с 2023 года расширен круг заемщиков. Теперь на участие в программе льготного кредитования могут претендовать также и семьи, у которых воспитывается, два и больше несовершеннолетних ребенка. Первый взнос нужно будет внести в размере от 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Для его оплаты разрешается использовать материнский капитал.

В 2023 ипотека для семьи доступна в следующих размерах:

до 12 млн. руб. – для Московской и Ленинградской области;

до 6 млн. руб. – для других регионов.

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Какое жилье можно взять в семейную ипотеку

Взять семейную ипотеку можно только на жилье, которое продается на первичном рынке юридическим лицом. Это может быть:

квартира в новостройке, введенной в эксплуатацию;

квартира в строящемся жилом комплексе (по договору долевого участия)

частный дом с участком (по договору купли-продажи с юрлицом или ИП-застройщиком).

Кроме этого, ипотечный кредит может оформляться на строительство своего дома или покупку участка под строительство частного дома. Строительство должно проводиться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по договору подряда.

Исключением является покупка жилья на вторичном рынке у физлиц, когда оно находится в поселке Дальневосточного федерального округа.

Как оформить

Подать заявку – можно сделать онлайн или посетить банковское отделение; Собрать необходимый пакет документов – в зависимости от банка, их перечень может меняться; Получить предварительное положительное решение от банка; Найти недвижимость, которая подходит под условия ипотечного кредитования; Собрать необходимую документацию на недвижимость; Согласовать документы и условия сделки с банком; Заключить кредитный договор.

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Какие банки предоставляют ипотеку для семей

Газпромбанк

ставка по кредиту ниже базовой;

предварительное решение за 5 минут;

возможность использования материнского капитала;

рефинансирование других кредитов, подходящих под условия программы.

уменьшенная кредитная ставка;

льготные условия для клиентов банка, госслужащих, сотрудников бюджетных организаций и ОПК-отрасли;

материнский капитал на первый взнос;

отсутствие комиссий при оформлении;

большой выбор жилья от проверенных банком застройщиков;

рефинансирование других кредитных линий.

Сбербанк

возможность снизить базовую ставку;

большой выбор кредитуемого жилья;

возможность рефинансирования других займов, подходящих под программу;

оперативное решение по онлайн-заявке.

ВТБ

ипотека по сниженной ставке;

решение по онлайн-заявке за 3 минуты;

кредитные каникулы в сложной финансовой ситуации;

минимальный пакет документов для оформления.