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Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО

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Валерия Мединская

Сергей Колесников, совладелец компании ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказал, каким видит обновлённый Центральный парк культуры и отдыха в Рязани. Реконструкция парка — первый большой проект, который планирует реализовать благотворительный фонд Колесникова. На эту цель из фонда планируют направить 1 млрд рублей.

Говоря о том, почему решил заняться благотворительностью, бизнесмен объясняет в интервью газете «Ведомости»:

— Из курса психологии помню, что человек проживает несколько этапов, когда на него особенно влияют те или иные события. С 30 и до 50 – это период достиженца, а после в человеке просыпается философ или алхимик. Мне уже за 50, так что время пришло. К тому же мои духовные учителя рекомендовали мне заняться благотворительностью – чтобы получать удовольствие от жизни.

По словам Сергея Колесникова, он посмотрел парк в Краснодаре, деньги в реконструкцию которого вложил Сергей Галицкий. С его парком Колесников соперничать не планирует, вместе с тем стремится сделать «хороший крепенький парк». Там обустроят освещённые дорожки, интересные детские площадки и удобные скамейки.

— Хочу, чтобы это было приятное и безопасное место для жителей города, где можно заниматься спортом, гулять с колясками, кататься на велосипеде. Вот как в «Лужниках» и Нескучном саду. Приятно, но ничего лишнего, — говорит Колесников.

Бизнесмен заявляет, что экзотические деревья, как в Краснодаре, в рязанском ЦПКиО сажать не будут, там останутся клёны и липы. Вместе с тем Колесников отмечает важность реализации проекта в Рязани: «…парки нужны не только в Москве».

В октябре этого года рязанский губернатор Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству ЦПКиО с БФ Колесникова. По договорённости с совладельцем компании ТЕХНОНИКОЛЬ в течение 5 лет на благоустройство ЦПКиО планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей. Городские власти публиковали проект обновления парка.

Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО
Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО

В 2013 году Сергей Колесников построил биатлонный комплекс Алмаз в Рязани, а в 2024 году дополнительно выделил около 200 миллионов рублей на модернизацию комплекса. Совокупный объем инвестиций составил более 500 миллионов рублей.

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