Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО

Сергей Колесников, совладелец компании ТЕХНОНИКОЛЬ, рассказал, каким видит обновлённый Центральный парк культуры и отдыха в Рязани. Реконструкция парка — первый большой проект, который планирует реализовать благотворительный фонд Колесникова. На эту цель из фонда планируют направить 1 млрд рублей.

Говоря о том, почему решил заняться благотворительностью, бизнесмен объясняет в интервью газете «Ведомости»:

— Из курса психологии помню, что человек проживает несколько этапов, когда на него особенно влияют те или иные события. С 30 и до 50 – это период достиженца, а после в человеке просыпается философ или алхимик. Мне уже за 50, так что время пришло. К тому же мои духовные учителя рекомендовали мне заняться благотворительностью – чтобы получать удовольствие от жизни.

По словам Сергея Колесникова, он посмотрел парк в Краснодаре, деньги в реконструкцию которого вложил Сергей Галицкий. С его парком Колесников соперничать не планирует, вместе с тем стремится сделать «хороший крепенький парк». Там обустроят освещённые дорожки, интересные детские площадки и удобные скамейки.

— Хочу, чтобы это было приятное и безопасное место для жителей города, где можно заниматься спортом, гулять с колясками, кататься на велосипеде. Вот как в «Лужниках» и Нескучном саду. Приятно, но ничего лишнего, — говорит Колесников.

Бизнесмен заявляет, что экзотические деревья, как в Краснодаре, в рязанском ЦПКиО сажать не будут, там останутся клёны и липы. Вместе с тем Колесников отмечает важность реализации проекта в Рязани: «…парки нужны не только в Москве».

В октябре этого года рязанский губернатор Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству ЦПКиО с БФ Колесникова. По договорённости с совладельцем компании ТЕХНОНИКОЛЬ в течение 5 лет на благоустройство ЦПКиО планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей. Городские власти публиковали проект обновления парка.

В 2013 году Сергей Колесников построил биатлонный комплекс Алмаз в Рязани, а в 2024 году дополнительно выделил около 200 миллионов рублей на модернизацию комплекса. Совокупный объем инвестиций составил более 500 миллионов рублей.