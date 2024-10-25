На благоустройство ЦПКиО в Рязани направят 1 млрд рублей за 5 лет

В пятницу, 25 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству ЦПКиО с Благотворительным фондом Колесникова, Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.
По договорённости с совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым в течение 5 лет на благоустройство ЦПКиО планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей.
Павел Малков отметил, что парк — гордость Рязани, его площадь самая большая в ЦФО. В то же время территория давно не обновлялась.
Также Павел Малков поблагодарил Колесникова за вклад в развитие Рязанской области.
В 2013 году Сергей Колесников построил биатлонный комплекс Алмаз в Рязани, а в 2024 году дополнительно выделил около 200 миллионов рублей на модернизацию комплекса. Совокупный объем инвестиций составил более 500 миллионов рублей.