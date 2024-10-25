На благоустройство ЦПКиО в Рязани направят 1 млрд рублей за 5 лет

В пятницу, 25 октября, губернатор Рязанской области Павел Малков подписал протокол о намерении по благоустройству ЦПКиО с Благотворительным фондом Колесникова, Об этом глава региона сообщил в телеграм-канале.

По договорённости с совладельцем компании «Технониколь» Сергеем Колесниковым в течение 5 лет на благоустройство ЦПКиО планируется потратить в общей сложности 1 млрд рублей.

Павел Малков отметил, что парк — гордость Рязани, его площадь самая большая в ЦФО. В то же время территория давно не обновлялась.

— Первый шаг сделан. Впереди несколько лет серьёзной работы для того, чтобы парк стал комфортным, уютным и интересным, при этом необходимо сохранить его историческую идентичность, — написал губернатор.

Также Павел Малков поблагодарил Колесникова за вклад в развитие Рязанской области.

— Регионы страны обладают огромным потенциалом, их можно и нужно развивать. Рязань для меня уже давно стала вторым домом, на протяжении 25 лет я не только создаю современные производства и новые рабочие места, но и активно участвую в развитии спорта и образования в области. Я вижу, как меняется и развивается регион и я убежден, что Рязань превратится в город, где людям будет комфортно жить, и куда они захотят приезжать, благодаря уютной городской среде и возможностям для реализации своего потенциала, — отметил Сергей Колесников.

В 2013 году Сергей Колесников построил биатлонный комплекс Алмаз в Рязани, а в 2024 году дополнительно выделил около 200 миллионов рублей на модернизацию комплекса. Совокупный объем инвестиций составил более 500 миллионов рублей.