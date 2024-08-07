Среда, 7 августа, 2024

Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ve_artemov

На заседании правительства Рязанской области обсудили работы по комплексному развитию Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Рязани Виталий Артемов.

Отмечается, что ЦПКиО должен стать продолжением Большого пешеходного маршрута. Специалисты Главархитектуры разработали концепцию благоустройства парка, опираясь на исторические и природные особенности территории, а также на пожелания самих рязанцев.

— Поручил информационному блоку администрации города подготовить специальную рубрику, в которой будет подробно рассказано о разработанной концепции благоустройства главного парка города, — пишет Виталий Артемов.

В парке появятся новые набережные Рюминского пруда, детские площадки и игровые зоны для разных возрастов, новые локации для активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты и велодорожки. Изменится подход к содержанию и озеленению парка. Существующую танцевальную площадку реконструируют, а также увеличат количество городских туалетов.

— Важная деталь — лицо парка — входные группы. Концепция предполагает создание дополнительных входных групп с парковочным пространством со стороны улиц Братиславской и Голенчинского шоссе, а также благоустройство входной зоны со стороны улицы Спортивной, — подчеркнул Виталий Артемов. — Обновлённое комфортное и многофункциональное пространство, уверен, станет точкой притяжения рязанцев и гостей города, в разы увеличит посещаемость парка.

Работы по благоустройству планируют начать в 2025 году с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО
Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО
Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО
Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО
Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО
Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО
Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО

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