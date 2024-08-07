Рязанцам показали, как преобразится ЦПКиО

На заседании правительства Рязанской области обсудили работы по комплексному развитию Центрального парка культуры и отдыха. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Рязани Виталий Артемов.

Отмечается, что ЦПКиО должен стать продолжением Большого пешеходного маршрута. Специалисты Главархитектуры разработали концепцию благоустройства парка, опираясь на исторические и природные особенности территории, а также на пожелания самих рязанцев.

— Поручил информационному блоку администрации города подготовить специальную рубрику, в которой будет подробно рассказано о разработанной концепции благоустройства главного парка города, — пишет Виталий Артемов.

В парке появятся новые набережные Рюминского пруда, детские площадки и игровые зоны для разных возрастов, новые локации для активного и «тихого» отдыха, пешеходные маршруты и велодорожки. Изменится подход к содержанию и озеленению парка. Существующую танцевальную площадку реконструируют, а также увеличат количество городских туалетов.

— Важная деталь — лицо парка — входные группы. Концепция предполагает создание дополнительных входных групп с парковочным пространством со стороны улиц Братиславской и Голенчинского шоссе, а также благоустройство входной зоны со стороны улицы Спортивной, — подчеркнул Виталий Артемов. — Обновлённое комфортное и многофункциональное пространство, уверен, станет точкой притяжения рязанцев и гостей города, в разы увеличит посещаемость парка.

Работы по благоустройству планируют начать в 2025 году с привлечением внебюджетных источников финансирования.