Названы три знака зодиака, которых ждёт небывалое счастье до конца 2025 года

Когда планеты выстраиваются в особые конфигурации, некоторым знакам зодиака закономерно достаются ключевые роли в новых взаимодействиях. Последний месяц 2025 год не станет исключением из этого правила. В новом цикле планетарной активности наиболее выигрышно будут выглядеть три знака: Телец, Козерог и Рыбы. Именно они окажутся на гребне астрологической волны и получат дополнительную энергетику и шансы на успех, сообщает издание TheDay.

Таролог и астролог Татьяна Чекмарёва представила подробный прогноз на финал года Она назвала знаки-фавориты, которых ожидает наибольшая удача.

Солнце и Марс, входя в знак Стрельца, запускают тему развития и активных действий. И здесь на первый план выходят Тельцы с их пробивной энергетикой. Представители этого знака получают особое преимущество. Юпитер в Раке перешёл в ретроградное движение 11 ноября. Это означает пересмотр и анализ сфер семейных ресурсов, эмоциональной безопасности и финансовых вложений. В дальнейшем это приведёт к их активизации.

Для Тельцов это уникальный шанс укрепить фундамент стабильности. Те, кто долгое время сохранял терпение и выдержку, могут увидеть возвращение доверия или открытие новых источников дохода через родовые и семейные связи.

Козероги всегда отличались ответственностью и нацеленностью на результат. Сейчас планетарный фон благоприятствует им как никогда. Сатурн пребывает в ретроградном движении до 28 ноября в знаке Рыб. Это время переоценки ценностей, веры и поиска глубины.

Для Козерогов наступает момент, когда они наконец перестают измерять себя внешними рамками и начинают ориентироваться на внутренние смыслы. Результатом станет неожиданный успех дел, которым они посвящали годы. Астролог подчёркивает, что удача в этом случае — не простая случайность, а закономерное следствие честной дисциплины и упорного труда.

Рыбы — знак, обладающий врождённой способностью чувствовать энергию поколений. В наступающем году их природная сущность обретает особую силу. Юпитер и Сатурн находятся в водной стихии, при этом Юпитер ретрограден, а Сатурн движется прямо.

Рыбы, занимавшиеся развитием интуиции или работой со скрытыми ресурсами, ощутят, как мир начинает откликаться на их сигналы и запросы. Удача придёт к тем, кто сумел отпустить груз прошлого, позволил себе мечтать и начал действовать. Поддержка появятся в самый нужный момент.

Астролог советует Тельцам укреплять семейные связи и пересматривать инвестиции, говорить «да» исключительно долгосрочной стабильности. Козерогам рекомендуется сосредоточиться на глубине и поиске смысла, а не на погоне за внешним успехом. Рыбам стоит довериться интуиции и задуматься о том, какой вклад они хотят сделать в мир — именно там откроются новые возможности.

До 28 ноября не стоит начинать масштабные проекты — лучше завершить уже начатое. Также астролог рекомендует меньше времени уделять социальным сетям и поиску одобрения, поскольку внутренняя тишина сейчас важнее внешнего шума. Не следует игнорировать потребности тела и семьи, так как основной ресурс создаётся именно в сфере личных отношений и здоровья.

Удача в 2025 и в 2026 году — это не слепой случай, а настроенная структура Вселенной. Она благоволит тем, кто умеет слушать, ждать и действовать в нужный момент. Если вы родились под знаком Тельца, Козерога или Рыб — готовьтесь: в этом цикле судьба выбрала вас для получения своих щедрых даров.