Четыре дня декабря, когда Вселенная поможет закончить год правильно

Декабрь традиционно считается временем спокойствия, подведения итогов и подготовки к новому этапу. Но в 2025 году этот месяц будет насыщен мощными энергетическими волнами. По словам астрологов и биоэнергетиков, именно эти даты помогут освободиться от старого, укрепить внутреннюю силу и встретить Новый год в гармонии. Об этом пишет Rsute.ru.

10 декабря — ясность после тумана

Один из самых насыщенных по энергетике дней месяца. В этот день завершается ретроградное движение Нептуна — символического источника неопределённости и самообмана. Уходит ощущение внутреннего тумана, а вместе с ним исчезают сомнения и растерянность.

Легче принимать решения, появляется внутренняя уверенность и понимание, куда двигаться дальше. Удачное сочетание с аспектом Марса и Урана усиливает стратегическое мышление, открывает нестандартные пути решения проблем.

Совет дня — действовать гибко и честно: энергия поддерживает тех, кто мыслит творчески, но не идёт на обман.

12 декабря — зеркальная гармония

Последняя зеркальная дата года — 12.12 — наполнена особой мягкостью и теплотой. Энергия этого дня способствует примирению, любви и искреннему общению. Это момент, когда особенно легко укрепить связи, выразить чувства и вернуть внутреннюю гармонию.

В этот день полезно встречаться с друзьями и близкими, признаваться в любви, делать предложения, проводить духовные практики. Вселенная словно помогает нам отпустить старое и завершить год с лёгким сердцем.

15 декабря — решительность и энергия Марса

Середина месяца приносит резкий энергетический поворот: Марс входит в знак Козерога. Это момент дисциплины, упорства и внутренней силы. Возвращается работоспособность, желание довести дела до конца и навести порядок перед праздниками.

Хорошее время для завершения проектов, планирования будущего и укрепления уверенности в собственных решениях. Планеты словно дают последний импульс, чтобы закрыть год правильно.

24 декабря — тепло Венеры

Под занавес года включается мягкая, заботливая энергия. С 24 декабря Венера входит в Козерога, и в жизни приходит ощущение уюта, благодарности и внутреннего покоя.

Этот день раскрывает чувства, усиливает романтические связи и помогает ощутить гармонию. Отличный период для семейных встреч, заботы о себе и близких, создания праздничного настроения. Энергия Венеры завершает год спокойно, формируя основу для теплого и вдохновляющего начала 2026-го.