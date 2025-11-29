Астролог рассказала, в чем встречать год Огненной Лошади, чтобы привлечь удачу

В соответствии с восточным календарем, следующий 2026 год будет находиться под покровительством Огненной Лошади, которая символизирует энергию, активность, свободу и оптимизм. Чтобы обрести успех, богатство и счастье в предстоящем году, важно тщательно подобрать наряд и цветовую гамму для праздничного вечера. Астролог и энергопрактик Ирина Березовская рассказала «Вечерней Москве», как создать идеальный образ для новогодней ночи.

По словам Березовской, предпочтение следует отдавать стихии дерева, которая находится в гармонии с Огненной Лошадью.

— Новый 2026 год следует встречать в красных, оранжевых, желтых нарядах. Эти яркие, теплые, огненные оттенки поддерживают стихию года, и Огненная Лошадь подарит вам удачу в новом году. Стихия дерева — это различные оттенки зеленого, например изумрудный, травяной, хаки. Они будут подходить Лошади по энергии в новогоднюю ночь, — отмечает астролог.

Березовская также уточнила, что стихия земли также хорошо сочетается с Огненной Лошадью и включает такие цвета, как коричневый, песочный и бежевый. Однако она подчеркнула, что эти оттенки не всегда являются наиболее праздничными. Тем не менее, если они вам нравятся, их можно смело использовать для новогоднего образа.

По словам астролога, Огненная Лошадь символизирует пламя, поэтому для новогодней ночи стоит выбирать яркие, выразительные и экстравагантные образы с изящными деталями. Важно учитывать представления хозяйки 2026 года о красоте.

— По китайскому гороскопу лошадь отвечает за красоту, является звездой привлекательности. Соответственно, в ваших новогодних образах должны быть эстетика, яркость, наряды должны быть просто ослепительными, чтобы угодить хозяйке 2026 года, — подчеркнула Березовская.

Отмечается, что Огненная Лошадь находится в конфликте со стихией металла. Тем не менее, это не означает полный отказ от металлических аксессуаров. Астролог посоветовала использовать золотистые и серебристые оттенки.

— Золотистый и серебристый — это самые традиционные цвета для встречи Нового года. Можно сделать металлические акценты в минимальных количествах, — сказала астролог.