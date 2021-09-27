Игорь Трубицын покинул фракцию «СР — За правду» в Рязанской облдуме

Депутат Рязанской областной Думы Игорь Трубицын покинул фракцию «Справедливая Россия — За правду». Об этом во время первого заседания осенней сессии Думы сообщил Игорь Мурог.

Заявление о выходе из фракции Трубицына передал руководитель Сергей Пупков.

Игорь Трубицын.

Родился 12 августа 1965 года в поселке Лев Толстой Липецкой области.

В 1988 году закончил Рязанскую государственную радиотехническую академию по специальности «Радиоэлектронные устройства».

Трудовую деятельность начал в 1988 году инженером Рязанского государственного приборного завода. С 1993 года по настоящее время – директор, генеральный директор ООО «Росконтракт».

Избирался депутатом Рязанской областной Думы III, IV, V, VI, VII созывов.

Награжден Почетной грамотой Рязанской областной Думы (2014 г.), Почетной грамотой Губернатора Рязанской области (2015 г.), почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» (2015 г.), памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» (2020 г.).

Воспитывает четверых детей.