Игорь Мурог продолжит представлять Рязанскую область в Совете Федерации

На первом заседании регионального парламента VIII созыва в четверг, 25 сентября, депутаты назначили сенатора Российской Федерации – представителя от Рязанской областной Думы. Им вновь стал Игорь Мурог. Полномочия сенатора Игорь Мурог исполнял с апреля 2024 года.

По закону представитель от регионального парламента в Совете Федерации Федерального Собрания РФ назначается из числа действующих законодателей. Игорь Мурог был избран в Рязанскую областную Думу VIII созыва по результатам выборов по единому избирательному округу от регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Кандидатура Игоря Мурога на пост сенатора была предложена фракцией партии и поддержана депутатами на заседании облдумы.

Председатель законодательного собрания Аркадий Фомин поздравил Игоря Мурога и пожелал дальнейших успехов:

– Вы всегда на связи, постоянно работаете в Думе на региональных неделях. Уверен, что продолжите также активно взаимодействовать с депутатским корпусом по продвижению вопросов, касающихся развития Рязанской области.