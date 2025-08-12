ХК «Рязань-ВДВ» объявил стоимость билетов на матчи нового сезона ВХЛ

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» согласовал стоимость билетов на матчи нового сезона ВХЛ. Об этом сообщает официальная группа команды ВКонтакты.

Игры будут проходить во Дворце спорта «Олимпийский» в Рязани. Стоимость билетов для зрителей составит от 250 рублей на сектора за воротами, до 550 рублей на центральную трибуну.

Кроме того, в ближайшее время планируется начать продажу абонементов на сезон.

Фото: vk.com/hcryazan_official

Между тем, команда продолжает подготовку к новому сезону. В минувшие выходные рязанцы сыграли два контрольных матча с ХК «Ростов» и оба проиграли — 4:5 и 1:3.