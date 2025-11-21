Приём антибиотиков связан с чёткими правилами, которых нужно придерживаться до конца курса лечения. Многие знают, что в этот период под запретом алкоголь, потому что он мешает действию препаратов. Но снизить эффективность терапии способно и курение: об этом напомнил внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Если уж приходится прибегать к антибиотикам, важно строго выполнять все рекомендации врача, чтобы лекарство действительно подействовало. В том числе не сочетать курс с употреблением спиртного и курением.

Что известно про алкоголь и антибиотики

О том, что спиртные напитки категорически запрещены во время лечения антибиотиками, осведомлены многие пациенты. Алкоголь традиционно называется одним из главных факторов, мешающих нормальной работе антибактериальных препаратов, поэтому врачи на этом отдельно акцентируют внимание.

Однако нередко люди забывают, что вредные привычки не ограничиваются лишь спиртным. И если от алкоголя во время болезни многие готовы отказаться, то сигарета кажется «безобидной», хотя это не так.

Как курение снижает эффект от лечения

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере подробно объяснили, каким образом курение способно испортить результат лечения.

Главный внештатный специалист, психиатр‑нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин подчёркивает: «никотин, как и алкоголь, способен значительно снизить эффективность лекарственных препаратов». Он выделяет три основных механизма.

Удар по иммунитету. Воздействие никотина и других токсичных веществ, содержащихся в сигарете, ослабляет иммунную систему. Это уменьшает способность организма бороться с бактериальной инфекцией, против которой как раз и назначают антибиотики. Дополнительная нагрузка на печень. Все токсичные вещества, в том числе поступающие в организм при курении, выводятся через печень. Приём антибиотиков сам по себе создаёт дополнительную нагрузку на этот жизненно важный орган. На фоне курения эта нагрузка возрастает, что может ухудшить метаболизм препаратов и их переносимость. Повреждение бронхов и лёгких. Постоянное раздражение слизистой оболочки бронхов дымом и токсинами ослабляет защитные механизмы лёгких. Это способствует распространению воспаления и мешает восстановлению тканей. Поэтому при лечении инфекций лёгочной системы эффект от антибиотиков на фоне курения может заметно снижаться.

Как вести себя во время курса антибиотиков

Врачи подчёркивают: для успешного и эффективного лечения важно не только принимать препараты по схеме, но и пересмотреть своё поведение на время болезни. Курение и алкоголь во время курса антибиотиков — это не «мелочь», а факторы, которые напрямую вмешиваются в работу лекарств и мешают организму восстанавливаться.

Поэтому, если назначены антибиотики, стоит не только строго следовать рекомендациям медицинских специалистов, но и по возможности полностью отказаться от вредных привычек хотя бы на период лечения. Это повышает шансы на быстрое выздоровление и снижает риск осложнений.