Губернатор Шапша прокомментировал издевательство над ребенком в школе в Белоусово

Глава Калужской области Владислав Шапша высказался о скандальной ситуации, которая возникла в школе в Белоусово, пишет Подъем.

Ранее сообщалось, что трое семиклассников затащили в туалет пятиклассника. Один из злоумышленников постучал по голове ребенка половым органом. По предварительной информации, двое из зачинщиков конфликта – мигранты.

Губернатор отметил, что проблема с нежеланием ассимилироваться, грубостью и хамством действительно существует.

«Но что касается событий в этой школе, вдвойне возмутительно, что безобразие совершено не мигрантом, а русским», – признался Шапша.

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Глава региона отметил, что мальчик стоит на учете, его маму лишили родительских прав, а отец находится в местах лишения свободы. Его воспитывают в приемной семье. Проводится проверка по факту случившегося.

Шапша уточнил, что нападавший «точно не будет учиться» в школе, где произошел инцидент. Его перевели на домашнее обучение.