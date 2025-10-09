Губернатор Малков: Видим результат по каждому совместному проекту с РЖД

Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл рабочую встречу с начальником Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павлом Ивановым.

Во время встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов в регионе, а также развитие и укрепление транспортной инфраструктуры. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун, а также заместители начальника Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Олеся Матвеева и Сергей Дмитров.

Павел Малков поблагодарил железнодорожников за плодотворное и конструктивное сотрудничество. Он отметил, что в последние годы произошли значительные положительные изменения, которые продолжаются и сегодня: улучшается железнодорожный сервис, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок, расширяются транспортные возможности региона.

«В Рязанской области совместно с Российскими железными дорогами мы реализуем множество проектов, и по каждому из них виден реальный результат. Прогресс наблюдается во всех направлениях: в качестве подвижного состава, в состоянии территорий, относящихся к РЖД, в динамике ключевых для экономики проектов. Планы на ближайшие годы уже определены, и мы будем двигаться дальше вместе. Уверен, всё запланированное положительно скажется на развитии региона и компании РЖД», – сказал Павел Малков.

Он добавил, что со стороны Рязанской области компания и в дальнейшем будет получать необходимую поддержку.

Начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Павел Иванов отметил важную роль Рязанской области.

«Для Московской железной дороги Рязанская область – один из ключевых регионов в организации перевозочного процесса. Она занимает третье место по объёму пассажирских перевозок после Москвы и Московской области. Железнодорожники проводят большую работу по развитию инфраструктуры, обеспечению безопасности на переездах и обновлению вокзалов. Уже отремонтированы вокзалы в Ряжске, Рязани-2 и Сасове. К 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина обновлен вокзал на станции Дивово и благоустроена прилегающая территория. В 2026 году начнутся масштабные работы по капитальному ремонту вокзального комплекса Рязань-1», – сообщил Павел Иванов.

Он добавил, что Московская железная дорога готова продолжать конструктивный диалог с руководством Рязанской области.