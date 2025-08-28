Губернатор Малков раскритиковал работу службы озеленения Рязани 

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира из Касимова раскритиковал работу службы озеленения Рязани.

Он сообщил, что недоволен действиями работников и поддержал горожан, возмущающихся варварским кронированием деревьев в городе. По словам губернатора, такие деревья через пару лет засыхают.

По поручению Павла Малкова специалисты разработали рекомендации по уходу за деревьями, которые будут переданы не только областному центру, но и другим муниципалитетам области.

Также губернатор рассказал, что лично срезался с недавно высаженных в Рязани деревьев верёвки. Это показывает, что за высаженными растениями в городе не ухаживают.