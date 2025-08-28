Четверг, 28 августа, 2025
18.2 C
Рязань
Власть и политика

Губернатор Малков раскритиковал работу службы озеленения Рязани 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира из Касимова раскритиковал работу службы озеленения Рязани. 

Он сообщил, что недоволен действиями работников и поддержал горожан, возмущающихся варварским кронированием деревьев в городе. По словам губернатора, такие деревья через пару лет засыхают.

По поручению Павла Малкова специалисты разработали рекомендации по уходу за деревьями, которые будут переданы не только областному центру, но и другим муниципалитетам области.

Также губернатор рассказал, что лично срезался с недавно высаженных в Рязани деревьев верёвки. Это показывает, что за высаженными растениями в городе не ухаживают. 

Самые читаемые материалы

Общество

Александра Трусова поделилась снимками с фотосессии с сыном Михаилом

Известные фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов решили назвать своего сына Михаил.
Происшествия

В Елатьме 19-летний водитель устроил серьёзное ДТП

Местный житель, управляя автомобилем «Лада Калина», не справился с рулевым управлением и совершил наезд на препятствие.
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...
Происшествия

Наркозакладчику из Рязани, задержанному в Касимове, грозит 20 лет колонии

Во время личного досмотра в рюкзаке задержанного полицейские обнаружили два больших контейнера, в которых лежали 48 свёртков.

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков: Набережную Оки в Касимове продолжат благоустраивать

Павел Малков пообещал, что благоустройство города будет продолжено и «лицо» Касимова станет ещё красивее.
Новости Касимова

Губернатор Малков ответил на вопрос, будет ли в Касимове «Вкусно — и точка»

По словам главы региона, это вопрос скорее не к органам власти, а к владельцам сети. Решат ли они открыть ресторан или нет. 
Транспорт и дороги

На маршруте №30М3 в Рязани начал работу новый перевозчик

С 24 августа стоимость проезда на этом маршруте определяется по регулируемому тарифу.
Новости России

В Киеве уничтожена «гордость Зеленского»: эксперт рассказал о новой тактике ударов ВС РФ

В ночь на 28 августа российские ВКС нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в 12 областях Украины.
Происшествия

За убийство младенца в Рязани осудили 35-летнюю уроженку Подмосковья

Тело младенца было найдено 26 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия в Рязани.
Новости России

Священник объяснил, как нужно молиться об исцелении 

Он называл болезнь следствием греха и объяснял, как к этому относиться и что делать, чтобы обрести настоящую любовь и блаженство.
Транспорт и дороги

Железнодорожники провели Единый день профилактики детского травматизма

Центральной площадкой акции в Рязанской области стал вокзал Рязань-2. 
Медицина

В Рязани 100-летней женщине сделали операцию после второго за год перелома берцовой кости

Рязанке поставили диагноз: перелом проксимального отдела бедренной кости. Год назад после такого же перелома женщина успешно перенесла операцию