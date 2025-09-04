Губернатор Малков потребовал усилить контроль за безопасностью на объектах с особым режимом труда

В Рязанской области необходимо усилить контроль за соблюдением техники безопасности на предприятиях с особыми условиями труда. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сказал губернатор Павел Малков, комментируя трагедию, которая произошла в Шиловском районе.

Напомним, 15 августа в посёлке Лесной в одном из производственных цехов случился пожар. По последним официальным данным, в результате этого происшествия погибли 28 человек, ещё 157 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть нескольких людей. Ход расследования контролирует прокуратура.

Губернатор Павел Малков выразил уверенность, что следствие установит точную причину случившегося. Он подчеркнул, что безопасность и жизнь людей должны быть главным приоритетом, и на всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужен жёсткий контроль за соблюдением всех правил.

Также Малков рассказал о мерах поддержки пострадавших и семей погибших. Семьи тех, кто погиб, получат суммарно свыше 5 млн рублей, которые включают в себя региональные выплаты, компенсации от предприятия и Социального фонда РФ. Пострадавшие смогут рассчитывать на выплаты в размере от 413 тыс. до 1,2 млн рублей. Размер компенсации будет зависеть от тяжести причинённого вреда здоровью.

По словам губернатора, региональные выплаты уже начали поступать, кроме того, организован сбор средств для помощи семьям погибших и серьёзно пострадавших.

«На всех предприятиях региона с особыми условиями труда нужен серьезный контроль за соблюдением техники безопасности. Жизнь людей и безопасность всегда должны быть приоритетом», — цитирует Малкова ТАСС.