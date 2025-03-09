Губернатор Малков: над Рязанью сбиты беспилотники, пострадавших нет

Силы ПВО уничтожили над Рязань вражеские беспилотники. Об этом ночью 9 марта сообщил в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Сообщение появилось в 01:49. Незадолго до этого появились сообщения о громких хлопках над Рязанью. В соцсетях жители города предполагали, что работает ПВО.

По данным главы региона, люди, объекты социальной инфраструктуры и жилые дома не пострадали. Сотрудники оперативных служб работают на месте падения обломков.

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Официальная информация от министерства обороны России пока не поступала.