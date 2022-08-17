Группировку пожарной техники, направленной Москвой в Рязанскую область, увеличат вдвое

Группировка сил и средств, направленная Москвой для локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области, будет увеличена вдвое, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, будет увеличена вдвое. Кроме того, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А, вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды», – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что всего в локализации ландшафтных пожаров в Рязанской области теперь будут задействованы пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, крупнейший в мире многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т, способный сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды, вертолет-разведчик ВК117С-2. Кроме сил и средств пожарно-спасательного гарнизона столицы, на помощь Рязанской области прибыли сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб.

«В ликвидации возгораний задействован уникальный пожарно-спасательный комплекс «Водолей». Укомплектованный плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами, он способен подавать воду для пожаротушения со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километров», – рассказал Бирюков.

Ранее мэр Москвы сообщил в своём Telegram-канале, что для оказания содействия в локализации возгораний в Рязанской области Москва отправила 240 пожарных и спасателей, а также 78 единиц техники.

Утром в среду дым от пожаров в Рязанской области дошел до южных и юго-западных районов Москвы. Борьбу с огнем ведут, в том числе, присланные из столицы вертолеты. По данным синоптиков, уходу запаха гари мешает восточный ветер.