Группа пьяных мужчин избила охранника в рязанском травмпункте

Ранним утром 16 января группа нетрезвых мужчин избила охранника травмпункта № 2 на улице Профессора Никулина. Подробности сообщила «Новая газета Рязань».

Молодые люди пришли в медицинское учреждение, чтобы медики оказали помощь одному из них. У мужчины — травма головы, пришлось накладывать швы.

— Медики пациенту помогли, но после он спровоцировал драку, — сообщает издание.

Компания вела себя хамски, материлась. Когда охранник сделал замечание, на него напали. Главным дебоширом оказался человек, которому оказали помощь.

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На место вызвали полицию, к моменту прибытия наряда хулиганы покинули травмпункт.

По словам очевидца, нападавшим в районе 28 лет.