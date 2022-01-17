Группа пьяных мужчин избила охранника в рязанском травмпункте

Ранним утром 16 января группа нетрезвых мужчин избила охранника травмпункта № 2 на улице Профессора Никулина. Подробности сообщила «Новая газета Рязань».
Молодые люди пришли в медицинское учреждение, чтобы медики оказали помощь одному из них. У мужчины — травма головы, пришлось накладывать швы.
Компания вела себя хамски, материлась. Когда охранник сделал замечание, на него напали. Главным дебоширом оказался человек, которому оказали помощь.
На место вызвали полицию, к моменту прибытия наряда хулиганы покинули травмпункт.
По словам очевидца, нападавшим в районе 28 лет.