Группа мигрантов, нарушивших закон, выдворена рязанскими полицейскими из России

В соответствии с решениями Минюста России и судов региона, сотрудники полиции приняли участие в депортации и административном выдворении шести граждан из стран ближнего зарубежья. Пятеро мужчин и одна женщина находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Рязани, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Два гражданина стран Средней Азии были депортированы. Ранее они были осуждены за кражу и использование поддельных документов, из-за чего их пребывание в России признали нежелательным.

Четыре человека административно выдворены. В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства сотрудники полиции установили, что граждане из стран Закавказья и Северной Африки нарушили правила въезда или пребывания на территории России.

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Под сопровождением полицейских и судебных приставов шесть человек доставлены в международный аэропорт «Домодедово» для последующей отправки в свои страны.

Согласно установленной практике, билеты на выезд мигранты приобрели за свой счёт. Им запрещён въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.