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Воскресенье, 13 марта, 2022

Госавтоинспекция проводит в Рязани масштабный рейд

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Госавтоинспекция проводит в Рязани масштабный рейд

7info

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка и на выявление и пресечение нарушений ПДД РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Только за прошедшие сутки полицейскими выявлено 467 нарушений ПДД, среди которых 8 фактов управления ТС в состоянии опьянения, 118 фактов управления «тонированным» автомобилем и другие. Кроме того, за нарушения правил остановки и стоянки в городе Рязани направлены на спецстоянку 11 автомобилей.

Рейдовые и профилактические мероприятия с задействованием различных служб полиции продолжаются во всех районах города Рязани и области

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