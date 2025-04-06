Госавтоинспекция опровергла информацию о найденном трупе в Рязани

Сегодня, 6 апреля, некоторые рязанские СМИ и телеграм-каналы опубликовали новости, что «на проезжей части на улице Бирюзова обнаружили труп мужчины». Информацию опровергли в Госавтоинспекции области.

На опубликованном в сети видео видно, что на проезжей части лежит тело без признаков жизни. На месте происшествия находились сотрудники госавтоинспекции. Однако видео оказалось фейком.

«По данному факту обращений в Госавтоинспекцию не поступало. ДТП не зарегистрировано», — сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: если вы стали участниками либо свидетелями ДТП, необходимо сообщить об этом по телефону 112. Сотрудники полиции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения.