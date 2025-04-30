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Фото с сайта администрации Рязани
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Городские фонтаны в Рязани запустят одновременно 7 мая

Алексей Самохин

Все городские фонтаны в Рязани будут запущены одновременно 7 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Такое решение принято из-за неблагоприятной погоды и низких температур, установившихся в настоящее время и ожидаемых в ближайшие дни.

Перед вводом в эксплуатацию специалисты провели комплексное техническое обследование фонтанных систем. В рамках подготовки были выполнены работы по установке и ремонту форсунок, а также по очистке и наполнению водных резервуаров.

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Фонтаны будут работать сразу на нескольких городских локациях: на Театральной площади, Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площадях Ленина и Победы, а также на Московском шоссе.

Запуск фонтанов не только создаёт приятную прохладу в жаркую погоду, но и наполняет город праздничной атмосферой.

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