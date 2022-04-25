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Понедельник, 25 апреля, 2022

Горячим асфальтом в Рязани отремонтировали 350 кв. м дорог

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Горячим асфальтом в Рязани отремонтировали 350 кв. м дорог

7info7

В Рязани продолжается ремонт дорог горячим асфальтом. В прошлую пятницу рабочим удалось отремонтировать 350 кв. м дорог, сообщили в мэрии.

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Работы проводились на улицах Новой, Военных автомобилистов, Сысоевской, а также на Скорбященском проезде.

В выходные также велась покраска бордюрного камня на улице Ленина, Первомайском проспекте и проезде Завражнова. Покрашено 3,5 тыс. погонных метров бордюра.

25 апреля при благоприятных погодных условиях работы по заделке выбоин продолжат на улице Новой, уточнили в горадминистрации.

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