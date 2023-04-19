Главврач Тарасенко заявил о возвращении к уровню старой рязанской БСМП

Назначенный главным врачом Рязанской БСМП Сергей Тарасенко заявил, что клиника возвращается к профессиональному уровню, который был у старой БСМП.

— Сейчас кризис во многом преодолевается — к нам вернулись такие хирурги с золотыми руками, как Александр Копейкин, Тимур Рахмаев, Шамиль Ахмедов и другие, начали возвращаться медицинские сёстры, — цитирует руководителя сайт медицинского учреждения.

Напомним, Тарасенко возглавлял БСМП до того момента, как она переехала в новое здание в Рязани. Главврачом клиники, начавшей работать в новом здании в марте 2020 года, был Сергей Филимонов. Он написал заявление об уходе по собственному желанию 7 апреля, Тарасенко вновь назначен главврачом БСМП 11 числа.

По словам главврача, «работа больницы постепенно возвращается к тому профессиональному уровню, который был в старой БСМП — т. е. только в Центре Печени порядка 2,5 тыс. операций в год». Он отметил, что большинство проводимых операций — высокотехнологичные и малоинвазивные.

Также руководитель БСМП заявил о возвращении сотрудничества с Рязанским медуниверситетом, которого до недавнего времени «практически не было». Специалистов кафедр учебного заведения включили в лечебный процесс.

Тарасенко особо подчеркнул, что лечение в БСМП бесплатное, помощь можно получить в рамках полиса обязательного медицинского страхования.