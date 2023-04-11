Сергей Тарасенко назначен главным врачом рязанской БСМП

Сергей Тарасенко назначен главврачом рязанской Больницы скорой медицинской помощи. Информацию 7 info подтвердили в лечебном учреждении.

Виктор Филимонов ушёл с должности по собственному желанию.

Сергей Тарасенко в 2006 году он стал руководителем Центра хирургии печени желчевыводящих путей и поджелудочной железы, открывшегося на базе БСМП.

В апреле 2007 года он был назначен главным врачом и возглавлял больницу до декабря 2019 года. После увольнения с поста до сегодняшнего дня Сергей Тарасенко преподавал в Рязанском государственном медицинском университете.