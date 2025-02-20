Главреда рязанского СМИ из Shkulev Media Holding оштрафовали за фейки

Мировой суд Советского района Рязани признал главного редактора издания «www.Ya62.ru», входящего в сеть городских онлайн-медиа Shkulev Media Holding, А. В. Мойсеюка виновным в распространении недостоверной информации и привлёк к административной ответственности по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

По данным суда, в публикациях «Очевидцы сообщили о пожаре на территории Рязанской ГРЭС» и «Рязанцы начали получать «звонки из военкомата» о раздаче мобилизационных повесток в октябре» содержалась заведомо ложная общественно значимая информация.

Факт недостоверности подтвердили письма военного комиссариата Рязанской области, администрации Пронского района и МЧС. В них опровергается сообщение о пожаре на Рязанской ГРЭС 28 августа 2024 года, а также информация о мобилизационных вызовах по телефону.

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Мойсеюк не явился на заседание суда, несмотря на надлежащее уведомление. Суд рассмотрел материалы без его участия и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.