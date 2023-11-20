Гладков устроил разнос чиновникам из-за поведения на совещании

«Вы все на больших экранах, мы в прямом эфире. Если вы считаете, что нам заняться нечем и мы рассматриваем какие-то вопросы, которые не связаны с деятельностью органов местного самоуправления, — вы можете отключиться», — подчеркнул Гладков.