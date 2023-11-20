Понедельник, 20 ноября, 2023
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Гладков устроил разнос чиновникам из-за поведения на совещании

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал поведение коллег на совещании правительства, пишет «Бел.Ру».

По его словам, главы районов и округов, которые присутствовали дистанционно, занимались своими делами.

«Вы все на больших экранах, мы в прямом эфире. Если вы считаете, что нам заняться нечем и мы рассматриваем какие-то вопросы, которые не связаны с деятельностью органов местного самоуправления, — вы можете отключиться», — подчеркнул Гладков.

Глава региона остался недоволен поведением руководителя Губкинского городского округа Михаила Лобазнова, который успел провести небольшую планерку, «кого-то отругал, написав пару СМС».

Параллельно с совещанием занимались своими делами глава администрации Белгорода Валентин Демидов и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Не остались в стороне руководитель Губкинского городского округа Алексе Дыбов и глава Белгородского района Анна Куташова.

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