Гладков устроил разнос чиновникам из-за поведения на совещании

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал поведение коллег на совещании правительства, пишет «Бел.Ру».
По его словам, главы районов и округов, которые присутствовали дистанционно, занимались своими делами.
Глава региона остался недоволен поведением руководителя Губкинского городского округа Михаила Лобазнова, который успел провести небольшую планерку, «кого-то отругал, написав пару СМС».
Параллельно с совещанием занимались своими делами глава администрации Белгорода Валентин Демидов и глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Не остались в стороне руководитель Губкинского городского округа Алексе Дыбов и глава Белгородского района Анна Куташова.