Гладков неожиданно вернулся из отпуска в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков преждевременно вернулся из отпуска в Белгородскую область, написал портал «Бел.Ру».

Причиной этому стало ухудшение состояния здоровья – глава региона признался, что отдых не очень задался.

«Если вы слышите, голос у меня достаточно севший. Говорю немножко в нос. Вчера поднялась температура, поэтому принял решение вернуться в Белгородскую область», – подчеркнул Гладков.

Он рассказал, что планирует «догулять» отпуск в следующий раз.

Гладков назвал случившееся обычной жизненной ситуацией.