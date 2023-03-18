Суббота, 18 марта, 2023
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Гладков неожиданно вернулся из отпуска в Белгородскую область

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков преждевременно вернулся из отпуска в Белгородскую область, написал портал «Бел.Ру».

Причиной этому стало ухудшение состояния здоровья – глава региона признался, что отдых не очень задался.

«Если вы слышите, голос у меня достаточно севший. Говорю немножко в нос. Вчера поднялась температура, поэтому принял решение вернуться в Белгородскую область», – подчеркнул Гладков.

Он рассказал, что планирует «догулять» отпуск в следующий раз.

Гладков назвал случившееся обычной жизненной ситуацией.

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