Гладков неожиданно вернулся из отпуска в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков преждевременно вернулся из отпуска в Белгородскую область, написал портал «Бел.Ру».
Причиной этому стало ухудшение состояния здоровья – глава региона признался, что отдых не очень задался.
«Если вы слышите, голос у меня достаточно севший. Говорю немножко в нос. Вчера поднялась температура, поэтому принял решение вернуться в Белгородскую область», – подчеркнул Гладков.
Он рассказал, что планирует «догулять» отпуск в следующий раз.
Гладков назвал случившееся обычной жизненной ситуацией.
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