Гастротур «Вкусные истории касимовского края» занял второе место в тематической номинации Всероссийской турпремии «Маршрут года»

Маршрут «Вкусные истории касимовкого края» стал обладателем 2 места престижной Всероссийской премии «Маршрут года» 2024 г. в номинации «Лучший гастрономический маршрут». Информация об этом появилась в группе «Касимовский центр туризма».

Маршрут длится два дня. За это время туристы посещают музей «Русский самовар», где пробуют куриный суп с домашней лапшой, фирменную настойку на травах «Мещеряк», русский ломоть хлеба с домашней копченой колбаской и маринованные огурчики с медом. Затем они едут в галерею Лебедевых, где дегустируют касимовский шоколад, запивая его бокалом шампанского. После туристы дегустируют кофе и чай на производстве по обжарке кофе и купажированию чая «KEEPER OF GRAINS».

Также в течение двух дней для туристов проводят различные мастер-классы, в том числе по кузнечному ремеслу. Стоимость тура начинается от 8750 рублей с человека.