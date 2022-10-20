Четверг, 20 октября, 2022
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Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область

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В четверг, 20 октября, президент России Владимир Путин посетил полигон Западного военного округа в Рязанской области. В Сельцах проходят подготовку для участия в СВО мобилизованные из нескольких регионов страны.

Президент посмотрел занятия, которые проводят инструкторы с боевым опытом, пострелял из снайперской винтовки СВД. Также Владимир Путин пообщался с бойцами, одного даже обнял.

Министерство обороны РФ опубликовало фотографии, сделанные во время визита главы государства.

Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область
Фоторепортаж о визите Владимира Путина на полигон в Рязанскую область

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