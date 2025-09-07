Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни осени, показал Рязанский ЗАГС

\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0417\u0410\u0413\u0421 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0441\u0432\u0430\u0434\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0436\u0435\u043d\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0430\u043a \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u043e\u0441\u0435\u043d\u0438. \u0421\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u0432 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0435 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435.\n\n\n\n\u041f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043f\u043e\u0434\u0430\u0440\u0438\u043b\u0430 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0436\u0435\u043d\u0430\u043c \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0443\u044e \u043f\u043e\u0433\u043e\u0434\u0443. \u0421\u0447\u0430\u0441\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u044f \u0441\u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0436\u0434\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0441\u043e\u043b\u043d\u0435\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043b\u0443\u0447\u0430\u043c\u0438.\n\n\n\n\u00ab\u0421 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0435\u0433\u043e \u0434\u043d\u044f \u0432\u044b \u0434\u0432\u0435 \u043f\u043e\u043b\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0446\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e! \u041f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0432\u0430\u0448\u0430 \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\u0438, \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u043e\u0439 \u0438 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c\u044e, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438. \u0416\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0431\u044b\u043b \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0438 \u0434\u0430\u0440\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u044b \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb, \u2014 \u043f\u043e\u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u0436\u0435\u043d\u043e\u0432 \u0432 \u0417\u0410\u0413\u0421\u0435.