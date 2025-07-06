Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни июля, опубликовал Рязанский ЗАГС

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни июля. Фото опубликованы в группе управления ВКонтакте.
Середина лета — пик свадебного сезона. Считается, что созданные в июле семьи будут счастливыми, ведь для этого у молодоженов есть все основания — как минимум это их любовь. Берегите ее, ведь найти своего человека, с которым хочется идти по жизни, — это большая удача.
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