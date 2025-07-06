Фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни июля, опубликовал Рязанский ЗАГС

Рязанский ЗАГС показал фото молодоженов, зарегистрировавших брак в первые дни июля. Фото опубликованы в группе управления ВКонтакте.

Середина лета — пик свадебного сезона. Считается, что созданные в июле семьи будут счастливыми, ведь для этого у молодоженов есть все основания — как минимум это их любовь. Берегите ее, ведь найти своего человека, с которым хочется идти по жизни, — это большая удача.

«Пускай ваша совместная жизнь будет удивительно прекрасной и счастливой! Желаем молодоженам вечной взаимной любви, финансового благополучия, красивых и здоровых деток, а также осуществления всех целей и желаний. Пускай день вашего бракосочетания станет замечательным началом вашей длинной семейной жизни», — пожелали молодоженам в ЗАГСе.