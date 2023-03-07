ФК «Рязань» подписал голкипера Павла Овчинникова

Состав ФК «Рязань» пополнил 24-летний голкипер Павел Овчинников. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Павел Овчинников родился 24 марта 1998 года в Москве. Воспитанник ПФК ЦСКА Москва. Начинал играть в футбольной школе «Строгино» на позиции полевого игрока. Но потом перешёл в ЦСКА, где и сменил амплуа. Играл в молодёжных первенствах и в Юношеской лиге УЕФА. В 2014 году провел один матч за юниорскую сборную России.

В 2019 году Овчинников подписал контракт с клубом «Долгопрудный» (ПФЛ). В 2020 году дебютировал в ФНЛ в составе столичного «Велеса». В 2021-м перешёл в армянский клуб «Ноа». В 2022 году Павел вернулся в Долгопрудный, где выступал за «Олимп-Долгопрудный-2» и затем за созданный на его базе клуб «Космос».

В ФК «Рязань» Павел Овчинников будет выступать под номером 98.