Фестиваль рязанского кино «Образ» прошел в Рязани

31 августа в рамках празднования 930-летия Рязани в МКЦ состоялся IV Фестиваль рязанского кино «Образ», организованный event-агентством «Арт-А» и Муниципальным культурным центром. Девиз фестиваля – «Маленькие истории – большие эмоции». В течение дня гостям фестиваля было представлено 4 программы.

В 13:00 во время творческой встречи состоялась презентация краеведческого сериала «Маховик времени» (6+), снятого Студией кино «ЮнМедиа Familу». Зрители познакомились со съёмочной группой и актёрами, принявшими участие в съёмках. Одну из ролей в сериале сыграл известный российский актёр театра и кино с рязанскими корнями Илья Малаков, знакомый нам по главным ролям в фильмах «Легенда о Коловрате» (12+), «Янычар» (12+), «Геля» (18+) и др. Илья рассказал о своём пути становления артистом и ответил на вопросы гостей кинопоказа.

В 14:00 состоялся показ программы «Длинный метр», в рамках которой были представлены два фильма – «Сынки» (12+) кинокомпании «Перспектива» и «Мещера» (6+) режиссёра Владиславы Найдёновой.

В 16:00 в программе «Короткий метр» зрители посмотрели 14 фильмов от 12 студий из Рязани, Кораблино и Спас-Клепиков. Для показа на фестивале были отобраны работы в самых разных жанрах киноискусства: военной тематики, детективы, комедии, фентези, фолк-хоррор и даже мультфильмы.

В 19:00 состоялся самый громкий показ – Антология музыкального видео «КлипоМания», где зрителям было представлено 24 клипа рязанских групп всех музыкальных стилей и жанров.

Миссией Фестиваля рязанского кино «Образ» является поддержка и продвижение творческих коллективов и авторов всей Рязанской области, ведущих свою деятельность в сфере киноиндустрии. Фестиваль носит несоревновательный характер, в нём нет призовых мест и номинаций. «Образ» знакомит жителей региона с нашими местными участниками сферы киноискусства. За 4 года на фестивале были показаны 71 фильм от 31 киностудий и 49 видеоклипов рязанских музыкальных групп.