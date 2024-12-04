Ещё один беспилотник сбит в Рязанской области, повреждены окна в домах

Рано утром 4 декабря в Рязанской области сбит ещё один беспилотник. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.

По данным Минобороны РФ, 11 БПЛА уничтожены над Россией в период с 05:30 до 07:40.

По словам Павла Малкова, беспилотник уничтожен в Кораблинском районе. Люди не пострадали, повреждены окна в четырёх домах.

Глава региона поручил оказать помощь пострадавшим зампреду правительства Наталье Суворовой и главе администрации Кораблинского района Нине Объедковой.

Ранее сообщалось о трёх беспилотниках, сбитых над Рязанской областью сегодня ночью.