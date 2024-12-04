Над Рязанской областью сбиты 3 БПЛА

Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанский области сбиты 3 беспилотных летательных аппарата, сообщил утром 4 декабря губернатор региона Павел Малков.

По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.

Подробности пока неизвестны.

По данным Минобороны РФ, системы ПВО ночью зафиксировали и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в разных регионах России. Сообщается, что атаки были успешно отражены в следующих областях:

Краснодарский край: 5 дронов.

Ростовская область: 6 беспилотников.

Брянская область: 5 дронов.

Белгородская область: 4 аппарата.

Рязанская область: 3 БПЛА.

Астраханская область: 1 беспилотник.