Над Рязанской областью сбиты 3 БПЛА

Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанский области сбиты 3 беспилотных летательных аппарата, сообщил утром 4 декабря губернатор региона Павел Малков.
По предварительной информации пострадавших и разрушений нет.
Подробности пока неизвестны.
По данным Минобороны РФ, системы ПВО ночью зафиксировали и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в разных регионах России. Сообщается, что атаки были успешно отражены в следующих областях:
Краснодарский край: 5 дронов.
Ростовская область: 6 беспилотников.
Брянская область: 5 дронов.
Белгородская область: 4 аппарата.
Рязанская область: 3 БПЛА.
Астраханская область: 1 беспилотник.