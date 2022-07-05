Елена Сорокина проверила ход ремонта рязанских дворов

Сегодня совместно с депутатами посмотрели несколько дворов в Московском районе. По адресам Московское шоссе, д. 45, к.1, Костычева 12, к.1, Новаторов д. 11 и Московское шоссе д. 59 ремонт выполняет один подрядчик — ООО «Домуправление». Работы на территориях идут с опережением и выполнены уже более чем на 90 процентов.

На всех дворах уложен асфальт, сделаны стоки, где предусмотрено — тротуар. На Московском шоссе д. 45 к.1 дополнительно выполнен ремонт съезда к дому и парковки. Объем здесь большой — более 1200 кв. м.

На Новаторов, 11 раньше было очень плохое состояние асфальта. Сейчас ремонт двора практически завершен, на проезжей части при замене асфальтобетона подняли колодцы коммуникаций, сделали широкий тротуар. Совсем скоро рядом начнется ремонт двух участков дорог — от ул. Юбилейной до ул. Новаторов, д. 3 в рамках двухлетнего контракта и в этом году завершим ремонт дороги по ул. Новаторов от дома 19 к.2 до дома № 3. Отремонтируем комплексно — сделаем дорожное полотно с укреплением газонов, тротуары, освещение.

На Московском шоссе, 59 — уложен новый асфальт, подрядчик завершает устройство геопарковки. О ее практичности и экологичности мне не раз говорили специалисты. Сейчас главное — качество и сроки. Подрядчик обещает завершить работы уже на следующей неделе.