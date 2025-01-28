Вторник, 28 января, 2025
4.5 C
Рязань
Екатерина Мизулина, фото: t.me/ekaterina_mizulina
Общество

Екатерина Мизулина пообещала сделать подарок рязанцу — поклоннику Шамана

Анастасия Мериакри

На встрече рязанцев с директором Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты РФ и популярным блогером Екатериной Мизулиной произошел неожиданный и трогательный эпизод. Среди собравшихся выделился молодой человек по имени Федор, который заработал деньги на концерт Шамана, занимаясь мойкой машин.

На встрече Федор задал Екатерине Мизулиной вопрос, волнующий его больше всего: есть ли у него шанс увидеть Шамана, когда тот приедет с концертом в Рязань.

Глава Лиги безопасного интернета пообещала вручить Федору билет на концерт любимого певца и посодействовать встрече.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.