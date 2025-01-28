Екатерина Мизулина пообещала сделать подарок рязанцу — поклоннику Шамана

На встрече рязанцев с директором Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты РФ и популярным блогером Екатериной Мизулиной произошел неожиданный и трогательный эпизод. Среди собравшихся выделился молодой человек по имени Федор, который заработал деньги на концерт Шамана, занимаясь мойкой машин.

На встрече Федор задал Екатерине Мизулиной вопрос, волнующий его больше всего: есть ли у него шанс увидеть Шамана, когда тот приедет с концертом в Рязань.

Глава Лиги безопасного интернета пообещала вручить Федору билет на концерт любимого певца и посодействовать встрече.