Двух студенток из Рязани будут судить за распространение наркотиков

В Рязани перед судом предстанут трое студентов, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Завершено расследование дела о попытке незаконного сбыта наркотиков через интернет организованной группой в крупных и особо крупных размерах.

Деятельность подозреваемых была выявлена и пресечена в марте 2025 года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из других подразделений полиции.

На улице Сельских Строителей в Рязани полицейские задержали двух 23-летних студенток рязанского вуза при попытке заложить наркотики в тайники. У одной из них было обнаружено 84 свертка с синтетическими наркотиками общей массой 76 граммов. Следствие установило, что студентки действовали как оптовые закладчики, получая оплату в криптовалюте.

Для хранения и расфасовки наркотиков они использовали арендованную квартиру на улице Татарской. В этой квартире оперативники нашли множество свертков с четырьмя видами синтетических наркотиков общей массой около 370 граммов, а также 14 граммов гашиша.

Во время обысков в Рязани и Рыбном полицейские также обнаружили около 10 тайников с наркотиками, сделанных задержанными.

В тот же день в Рыбном был задержан еще один участник группы — 20-летний мужчина из Нижнего Новгорода, временно проживавший в Рязани. Его роль заключалась в розничной закладке наркотиков. В его кармане нашли упаковку с производным N-метилэфедрона массой 60 граммов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято 578 граммов наркотических веществ. По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения для участников группы в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование завершено, сформирована достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Рязани.