Двух иностранцев осудят за групповое изнасилование 17-летней девушки в Рязани

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан иностранного государства 1995 и 1997 годов рождения, обвиняемых в изнасиловании. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 20 июня 2021 года молодые люди, не имеющие постоянного источника дохода, действуя группой лиц, изнасиловали 17-летнюю девушку на берегу реки Плетёнка. Пострадавшую избили, чтобы подавить волю, с ней также совершили иные действия сексуального характера.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.