13.7 C
Рязань
Среда, 18 мая, 2022

Двух иностранцев осудят за групповое изнасилование 17-летней девушки в Рязани

spot_img
7info
7info

Двух иностранцев осудят за групповое изнасилование 17-летней девушки в Рязани

В Рязани завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан иностранного государства 1995 и 1997 годов рождения, обвиняемых в изнасиловании. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 20 июня 2021 года молодые люди, не имеющие постоянного источника дохода, действуя группой лиц, изнасиловали 17-летнюю девушку на берегу реки Плетёнка. Пострадавшую избили, чтобы подавить волю, с ней также совершили иные действия сексуального характера.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7