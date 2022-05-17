Двое астраханцев загремели в больницы из-за агрессии их женщин

За прошедшие сутки двое жителей Астраханской области попали в больницу с ножевыми ранениями, которые они получили их от женщин, пишет Каспий Инфо.

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Первый инцидент произошел в Наримановском районе. По предварительной версии, 38-летний мужчина распивал спиртное со своей сожительницей. В разгар застолья парочка поругалась. В итоге злоумышленница ранила сожителя кухонным ножом. В 2017 году ее осудили за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Жителя Харабалинского района, в свою очередь, ранили ножом в брюшную полость. На него также напала 46-летняя сожительница, с которой астраханец распивал горячительные напитки. Причиной случившегося стала ссора.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данных инцидентов.