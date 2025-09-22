Две девочки 12 и 13 лет попали в больницу после ДТП с мопедом в Рязанской области 

После ДТП в Рязанской области две девочки оказались в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В рабочем поселке Милославское, на улице Ленина, 21 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 46-летняя местная жительница на автомобиле «Тойота» совершила столкновение с мопедом, которым управляла 12-летняя девочка.

В результате аварии пострадали две школьницы — 12 и 13 лет. Обе девочки, которые находились на мопеде, получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.