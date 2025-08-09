Два украинских беспилотника сбили над Рязанской областью днём 9 августа

Над Рязанской областью днём 9 августа сбили 2 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России.

В период с 12:00 до 15:30 дежурными средствами ПВО уничтожено 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории РФ. Над территорией Брянской области — 11, над Калужской областью — 7, над Московским регионом — 5, в том числе 1, летевший на Москву, 2 — над территорией Краснодарского края и Рязанской областью.

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.